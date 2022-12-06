Google назвав топ-запити українців у 2022 році

До першої десятки увійшли такі запити, як «карта України», «Байрактар» та новий сезон ТВ-шоу «Холостяк»

Пошуковим запитом року, який показав найбільше зростання за 2022 рік у Google Україна, став «карта повітряних тривог». Про це повідомляє пресслужба Google.

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«Другий за популярністю – «новини України», а на третьому місці – «єДопомога». Крім того, до першої десятки увійшли такі запити, як «карта України», «Байрактар» та новий сезон ТВ-шоу «Холостяк».

Найбільший приріст інтересу українців серед пошукових запитів в категорії «Персона» за рік отримав Олексій Арестович. Користувачі також цікавились міською легендою Привидом Києва, головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.

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Щодо людей, які пішли назавжди у 2022 році, найбільше запитів було про Володимира Жириновського, Руслану Писанку, Юрія Шатунова та Королеву Єлизавету ІІ.

Незважаючи ні на що, цього року українці дивилися фільми та серіали. У категорії «Фільми» у 2022 році українців найбільше зацікавив черговий фільм із всесвіту Marvel «Людина-павук: Додому шляху нема». Також у першій десятці комедія в стилі політичної сатири «Не дивіться вгору», детектив «Смерть на Нілі» та романтичний фільм «Пурпурові серця».

Серед телевізійних серіалів лідером став «Дім Дракона» – приквел до серіалу «Гра престолів». Крім того, українці цього року цікавились підлітковою драмою «Ейфорія», турецьким серіалом «Почуй мене», новими сезонами серіалів «Мажор», «Гострі картузи» та «Дивні дива», а також лідером минулого року – «Гра в кальмара».

У категорії «Українська географія в пошуку» цього року найбільше зростання показали Гостомель, Буча та Маріуполь, також українці шукали Чорнобаївку, Херсон та острів Зміїний.

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«Покупкою року» в Україні став генератор, крім того українці цікавилися, де купити сіль, бронежилет, марку «русский корабль», а також свічки, повербанк і Starlink.

У 2022 році українські користувачі шукали відповідь на питання, що таке swift, ленд ліз і надзвичайний стан. Крім того, українці намагалися з'ясувати, що таке паляниця, байрактар та блекаут.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто очолив рейтинг найпопулярніших зірок по запитах у Google.