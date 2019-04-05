Омелян розповів, коли скасують потяги до Росії



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Падіння ринку пасажирських перевезень залізницею кожного року - 15-20%

За словами міністра, напрям з Києва і Львова до Москви «вмирає сам по собі»

Потяги з Києва і Львова до Москви скасують через декілька років. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, пише «Унн».

«Цей напрям вмирає сам по собі. Минулого року ми мали перший раз більший пасажиропотік в напрямку до Євросоюзу, ніж у східному напрямку. Падіння ринку пасажирських перевезень залізницею кожного року - 15-20% і цей тренд зберігається… Ми пішли природнім еволюційним шляхом. Я думаю, ще декілька років і ми закриємо цей потяг», - зазначив міністр.

За його словами, все більше українців розуміє, що в ЄС можна заробляти набагато більше, працюючи при цьому в набагато більш комфортних умовах, ніж у РФ.

До слова, РФ нещодавно запропонувала Україні провести переговори для відновлення авіасполучення.