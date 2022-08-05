«ООН – засіб у руках гвалтівників». Ярош виступив із жорсткою заявою

Ярош прокоментував недостатній вплив організації на події в Україні

Колишній лідер організації «Правий сектор» та командувач Української добровольчої армії заявив, що Організація Об'єднаних Націй – є мертвою та геть не потрібною. Про це він написав у Facebook.

«ООН – це засіб у руках загарбників, окупантів, мародерів, ґвалтівників, терористичних держав і структур. Світ потребує нової ефективної міждержавної організації, яка буде гарантувати безпеку та процвітання народів світу…», – написав Ярош.

Так керівник Української добровольчої армії прокоментував недостатній вплив організації на події в Україні та досить мляву реакцію на геноцид нашого народу, який проводить російська армія.

Зазначимо, нещодавно Ярош висловив свою думку щодо кандидатства України в ЄС та переконаний, що радіти цій новині зарано.

«Це мертва структура, яка «зливала» українців під час широкомасштабного наступу ерефії. Пам’ятаєте? Для нас, українців, перспективою є створення Балто-Чорноморського Союзу за участі Польщі, країн Балтії, за підтримки Великобританії та США. Франція та Німеччина – партнери, але не союзники, вони почали передачу озброєнь та боєприпасів Україні, але варіант, що нас «підставлять» ці країни у геополітичній грі, вельми високий», – переконаний Ярош.

Нагадаємо, ООН планує найближчим часом запустити місію, яка займеться «встановленням фактів» трагедії в Оленівці, де загинули близько півсотні українських військовополонених.