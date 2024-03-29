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На березі Тиси місцева влада збудує річковий порт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На березі Тиси місцева влада збудує річковий порт
Мультимодальний термінал може розташовуватися на території залізничних станцій, аеропортів, морських та річкових портів
фото з відкритих джерел

Завдяки мультимодальному терміналу можна організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок

На березі річки Тиса Закарпатська ОВА планує спорудити річковий порт із мультимодальним терміналом. Про це заявив перший заступник глави Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

За словами Білецького, із запитом про виділення ділянки для будівництва такого об'єкта звернулося державне підприємство «Адміністрація річкових портів».

Перспективи створення порту з мультимодальним терміналом обговорили на спільній нараді з фахівцями профільних департаментів ОВА, Басейнового управління водних ресурсів річки Тиси та прикордонниками.

Білецький розповів, що мультимодальний термінал може розташовуватися на території залізничних станцій, аеропортів, морських та річкових портів. Він підкреслює, що завдяки терміналу можна організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок. Річковий порт та мультимодальний термінал можуть стати першими подібними об’єктами в межах Закарпаття.

Наразі ОВА вивчає документальну базу та проблемні питання. Також влада Закарпатської області комунікує з усіма зацікавленими структурами, щоб розробити стратегію якомога швидшого втілення проєкту.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон з Румунією. Зазначається, що для здійснення свого задуму зловмисники обрали річкову ділянку, де рубіж пролягає річкою Тиса.

Як повідомлялося, Закарпатська обласна адміністрація хотіла відремонтувати дорогу до села Чорна Тиса за 596 млн грн.

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Теги: Закарпаття річка порт

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