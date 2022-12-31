Останній день року. Генштаб оновив втрати окупантів

У війні в Україні Росія вже втратила майже 106 тис. осіб

Станом на 31 грудня 2022 року втрати загарбницьких військ у розпочатій 24 лютого повномасштабній війні в Україні склали 105960 осіб, за минулу добу було ліквідовано 710 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 грудня орієнтовно склали:

танків ‒ 3029 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 6075 (+16) од.,

артилерійських систем – 2016 (+6) од.,

РСЗВ – 423 (+0) од.,

засобів ППО ‒ 213 (+1) од.,

літаків – 283 (+0) од.,

гелікоптерів – 269 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6) од.,

крилатих ракет ‒ 711 (+0) од.,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24) од.,

спеціальної техніки ‒ 180 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Нагадаємо, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському. За минулу добу українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Білогорівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.