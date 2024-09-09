Падіння уламків російських дронів на Київщині: влада повідомила про наслідки

Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущені, постраждалих немає

У Київській області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників вночі 9 вересня горіли трава і лісова підстилка за межами населених пунктів. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, цієї ночі Київщину атакували ворожі ударні дрони. Працювали сили протиповітряної оборони, є збиті цілі.

Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущені, постраждалих немає.

«У двох районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей поза межами населених пунктів сталися загоряння травʼяного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовані. Оперативні групи продовжують роботу із фіксації наслідків нічної атаки», – зазначив Кравченко.

Нагадаємо, 7 вересня у Київській області повітряна тривога через атаку ворожих дронів тривала понад вісім годин. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. Він уточнив, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. «Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з районів пошкоджено три приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені двері, покрівлі дахів», – додав голова ОВА. Крім того, в двох районах поза межами населених пунктів зафіксовано пожежі трав'яного настилу та стерні. Загорання оперативно ліквідовані.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області внаслідок ударів російської армії поранені 11 осіб.