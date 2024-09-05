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Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі: наслідки атаки дронів на Київщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі: наслідки атаки дронів на Київщину
У регіоні працювали сили ППО
фото ілюстративне

У трьох районах області ліквідовано пожежі 

На Київщині тривога тривала 11 годин через масовану атаку ворожими дронами. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

«Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі серед населення відсутні»,  – йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей є пошкодження шість приватних будинків. В них вибиті вікна, пошкоджено покрівлю. Також ушкоджено господарчу будівлю та авто. Крім того, побиті вікна в одному із багатоквартирних будинків.

У трьох районах області ліквідовано пожежі трав’яної підстилки. 

Нагадаємо, у столиці 5 вересня тривога тривала понад дев'ять годин, «шахеди» заходили поодинці, утім жоден ворожий дрон не досягнув своєї цілі.  Станом на 8:40 ранку у Києві не було зафіксовано руйнувань чи потерпілих.

Як раніше повідомив мер міста Віталій Кличко, сьогодні, 5 вересня, в Києві зранку були чутні звуки вибухів, які пов'язані з роботою систем протиповітряної оборони (ППО). Мешканці столиці повідомляли про численні спалахи та звуки, які свідчать про активну роботу ППО. 

 Також учора, 4 вересня, о 23:32 у столиці пролунали сирени. Повітряна тривога  була повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння.

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Теги: Київщина дрон безпілотник системи ППО

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