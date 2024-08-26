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Масований удар РФ: рятувальники завершили роботи на всіх локаціях

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Масований удар РФ: рятувальники завершили роботи на всіх локаціях
Пятувальники ліквідували 22 пожежі
фото: ДСНС

Внаслідок масованої  атаки по Україні загинуло семеро людей

Внаслідок масованого удару РФ по Україні 26 серпня загинуло 7 людей, ще 47 зазнали поранень. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Підрозділами ДСНС завершено роботи на всіх локаціях після вранішнього масованого ворожого удару Завершено також розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку у Луцьку», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки по Україні загинуло сім людей (з яких двоє померли у лікарні) та 47 постраждало, у тому числі четверо дітей 2014, 2017 та 2024 р.н.

Крім того, рятувальники ліквідували 22 пожежі. Врятовано дві особи. Всього до ліквідації наслідків обстрілів було залучено близько 740 рятувальників та 176 од. техніки.

У понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

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Теги: окупанти рятувальники обстріл

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