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Ворог атакував Київщину дронами й ракетами: які наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ворог атакував Київщину дронами й ракетами: які наслідки
Наші захисники збили ворожі цілі над Київщиною
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Тривога в регіоні тривала всю ніч

Російські окупанти вкотре атакували Київщину дронами та ракетами. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Тривога в регіоні тривала всю ніч. Наші захисники збивали ворожі цілі.

«Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні», – заявив Кравченко.

Уламків збитих цілей впали поза межами населених пунктів.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник завдав удару по житлових кварталах Львова. У районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста. Станом на зараз відомо про 38 постраждалих і сімох загиблих, серед яких є діти.

Крім того, російські загарбники сьогодні вранці атакували Кривий Ріг. Ворожа ракета влучила в готель у центрі міста. П’ятеро людей постраждали. 

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Теги: війна Київщина дрон ракетна атака

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