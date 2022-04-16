  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Соромно бути «русcкім»? Дуров просить Forbes не називати його російським мільярдером

    Дуров минулого року отримав громадянство Франції - Соромно бути «русcкім»? Дуров просить Forbes не називати його російським мільярдером
    Дуров минулого року отримав громадянство Франції
    фото з відкритих джерел

    Засновник «ВКонтакті» та Telegram не планує більше повератися в Росію

    Засновник «ВКонтакті» та Telegram Павло Дуров закликав видання Forbes, яке щороку складає рейтинги найбагатших людей світу, не називати його російським мільярдером. До видання звернувся з таким проханням представник Дурова.

    «Павло поїхав з Росії багато років тому і не планує повертатися», сказав представник бізнесмена.

    Дуров минулого року отримав громадянство Франції, а сам проживає у Дубаї, де розташований офіс його компанії. За різними даними, він також має громадянство Сент-Кітс і Невіс.

    Відомо, що зі схожим проханням до Forbes звернулися засновники розробника мобільних ігор Playrix Ігор та Дмитро Бухмани. У 2013 році вони перенесли бізнес до Ірландії, а через три роки переїхали до Ізраїлю, отримавши там громадянство.

    Нагадаємо, російський співак Філіп Кіркоров, який жодного разу не прокоментував війну в Україні, несподівано розродився заявою на підтримку колишньої телеведучої Оксани Марченко та її чоловіка, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука. Він закликав українську владу звільнити кума Путіна та звернувся до європейських політиків із проханням вплинути на це.

    Читайте також: Як російська агресія вплинула на компанії Люксембурга: що пише світова преса про війну в Україні
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Соромно бути «русcкім»? Дуров просить Forbes не називати його російським мільярдером