Соромно бути «русcкім»? Дуров просить Forbes не називати його російським мільярдером

Засновник «ВКонтакті» та Telegram не планує більше повератися в Росію

Засновник «ВКонтакті» та Telegram Павло Дуров закликав видання Forbes, яке щороку складає рейтинги найбагатших людей світу, не називати його російським мільярдером. До видання звернувся з таким проханням представник Дурова.

«Павло поїхав з Росії багато років тому і не планує повертатися», – сказав представник бізнесмена.

Дуров минулого року отримав громадянство Франції, а сам проживає у Дубаї, де розташований офіс його компанії. За різними даними, він також має громадянство Сент-Кітс і Невіс.

Відомо, що зі схожим проханням до Forbes звернулися засновники розробника мобільних ігор Playrix Ігор та Дмитро Бухмани. У 2013 році вони перенесли бізнес до Ірландії, а через три роки переїхали до Ізраїлю, отримавши там громадянство.

Нагадаємо, російський співак Філіп Кіркоров, який жодного разу не прокоментував війну в Україні, несподівано розродився заявою на підтримку колишньої телеведучої Оксани Марченко та її чоловіка, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука. Він закликав українську владу звільнити кума Путіна та звернувся до європейських політиків із проханням вплинути на це.