Партизани відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку

О 07:30 ранку було підірвано залізничну колію та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ

Наслідком ранкового вибуху у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області стала вдала операція Сил спеціальних операцій (ССО) України. Спецпризначенці відрізали окупантів від постачання палива та боєкомплекта. Про це йдеться в Telegram-каналі ССО.

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«Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію.

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«У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ. Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога», – додали в ССО.

За даними мера Мелітополя Івана Федорова, пошкоджено 150 м залізниці та тепловоз.

Пошкодження залізниці дозволить відрізати окупантів від постачання боєприпасів і палива на запорізькому напрямку.

Нагадаємо, зранку повідомлялося, що у Маріуполі партизани спалили склад окупантів.

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До слова, триває 597-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.