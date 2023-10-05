Партизани пробралися в окопи росіян у Криму (відео)

Споруди рашистів, розташовані в безпосередній близькості від селища Приморське

Окупанти активно проводять роботи з копання окопів та розміщення так званих «зубів дракона»

Партизани пробралися на оборонні рубежі біля Феодосії у тимчасово окупованому Криму, які будують окупанти, в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки. Про це повідомляє Telegram-канал «Атеш».

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«Агенти проникли на фортифікаційні споруди рашистів, розташовані в безпосередній близькості від селища Приморське, неподалік Феодосії», – йдеться в повідомленні.

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За словами партизанів, окупанти активно проводять роботи з копання окопів та розміщення так званих «зубів дракона».

«Також було виявлено та зафіксовано секретні позиції та вогневі точки, які будуть використовуватися окупантами під час звільнення Криму», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах.

Також партизани виявили секретний склад РФ під Сімферополем. Його загарбники облаштували на закинутій овочевій базі прямо у скелі.

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Секретний склад росіян розташований у селі Мазанка Сімферопольського району. Координати: 45.0066749337001, 34.26194089114725. Вхід у склад окупанти укріпили черепашником. Біля головного входу розташовується намет з особовим складом.