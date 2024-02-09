Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Партизани знайшли склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ у Криму (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани знайшли склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ у Криму (фото)
Ймовірно, тут зберігаються боєприпаси до артилерійського, ракетного та мінно-торпедного озброєння
фото: партизанський рух «Атеш»

Агенти «Атеш» з'ясували, що територія складів велика і добре охороняється

Партизани розвідали склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ. Вони розташовані в Сакському районі Криму. Про це повідомляє  партизанський рух «Атеш».

Так, партизани переконалися, що противник розподіляє скупчення боєприпасів, а також стали свідками навантаження ящиків з боєкомплектом для їх подальшого транспортування у військові частини.

«Наші агенти провели розвідку складів боєприпасів 758 центру матеріально-технічного забезпечення ЧФ Росії біля населеного пункта Наумовка Сакського району», – йдеться у повідомленні.

7 фото
На весь екран

Крім того, агенти «Атеш» з'ясували, що територія складів велика і добре охороняється, по всьому периметру ходять патрулі, так само стоять вежі з вартовими.

«Ймовірно, тут зберігаються боєприпаси до артилерійського, ракетного та мінно-торпедного озброєння, яке використовується на військових суднах окупантів», – додали партизани.

Раніше партизани з'ясували, де росіяни тримають кораблі, з яких обстрілюють Україну.


 
 

Теги: партизани зброя Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику Агеєву
Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику Агеєву
Організовував провокації у Києво-Печерській лаврі: клірик Московської церкви в Україні отримав підозру
Організовував провокації у Києво-Печерській лаврі: клірик Московської церкви в Україні отримав підозру
Під Авдіївкою поліція і військові взяли в полон російського окупанта (відео)
Під Авдіївкою поліція і військові взяли в полон російського окупанта (відео)
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Партизани знайшли склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ у Криму (фото)
Партизани знайшли склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ у Криму (фото)
Встановив веб-камери поблизу морпорту: у Миколаєві затримано шпигуна РФ (фото)
Встановив веб-камери поблизу морпорту: у Миколаєві затримано шпигуна РФ (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Українських військовополонених не було на борту Іл-76 – Данілов
13K
Відставка Залужного: у пропагандистки сталась істерика
12K
Час оновити керівництво ЗСУ. Зеленський розказав, яку пропозицію зробив Залужному
11K
«Дехто уже живе у наметах»: генерал налякав труднощами, з якими зіштовхнуться біженці у Канаді
8070
Московська церква пішла війною проти директора заповідника Києво-Печерської лаври
7883
Війна в Україні закінчиться за тижні, якщо... Путін назвав умову

Новини

Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України
Сьогодні, 12:17
Пожежі у Росії, ворог атакував Харківщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день стоматолога. Які свята відзначаємо 9 лютого
Сьогодні, 00:15
Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua