Партизани знайшли склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ у Криму (фото)

Ймовірно, тут зберігаються боєприпаси до артилерійського, ракетного та мінно-торпедного озброєння

Агенти «Атеш» з'ясували, що територія складів велика і добре охороняється

Партизани розвідали склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ. Вони розташовані в Сакському районі Криму. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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Так, партизани переконалися, що противник розподіляє скупчення боєприпасів, а також стали свідками навантаження ящиків з боєкомплектом для їх подальшого транспортування у військові частини.

«Наші агенти провели розвідку складів боєприпасів 758 центру матеріально-технічного забезпечення ЧФ Росії біля населеного пункта Наумовка Сакського району», – йдеться у повідомленні.

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Крім того, агенти «Атеш» з'ясували, що територія складів велика і добре охороняється, по всьому периметру ходять патрулі, так само стоять вежі з вартовими.

«Ймовірно, тут зберігаються боєприпаси до артилерійського, ракетного та мінно-торпедного озброєння, яке використовується на військових суднах окупантів», – додали партизани.

Раніше партизани з'ясували, де росіяни тримають кораблі, з яких обстрілюють Україну.





