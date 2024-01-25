Партнери готові передати Україні винищувачі F-16, але є нюанс

Для того, щоб обіцяні західними союзниками винищувачі F-16 ефективно працювали в Україні, повинно бути готове все: і пілоти, і інфраструктура, і інженери

Країни-партнери вже готові передати перші винищувачі F-16, проте Україна має завершити підготовчі роботи. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Партнери готові надавати нам техніку. Питання в тому, чи все готове для того, щоб вона працювала в Україні. Дуже часто ми бачимо різні терміни, різні прогнози від різних країн і від різних експертів. Зрозуміло, що все має бути готове: і пілоти, і інфраструктура, і інженери, і інші чинники, про які менше говорять», – сказав речник.

Для того, щоб обіцяні західними союзниками винищувачі F-16 ефективно працювали в Україні, повинно бути готове все: і пілоти, і інфраструктура, і інженери.

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«Багатоцільові літаки – це авіаційні комплекси. Потрібно комплексно підходити до вирішення їх розміщення в Україні, взяття на озброєння і бойове застосування. Звичайно, можна було розглядати різні заяви європейських лідерів, що ми готові вам вже передати літаки. Ну «вже передати», – це для того, щоб вони у нас просто знаходились територіально. Це не той варіант, який потрібен Україні. Нам потрібно, щоб вони били окупанта з повітря», – додав речник.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони США Селест Воландер заявила, що перші літаки F-16 Україна отримає вже цього року, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що процес навчання українських пілотів ще триває. Зараз вони вже літають у небі з інструкторами. Крім того, готується і технічний персонал, який ці літаки обслуговуватиме. «Партнери дуже-дуже конфіденційно навчають наших пілотів. Не оприлюднюється особливо ніяка інформація. Є чіткий план дій партнерів в рамках нашої авіаційної коаліції, до якої навіть долучилися країни, які навіть не мають на озброєнні F-16. Але все ж готують авіаційних фахівців, не лише пілотів, але й інших. Процес іде, льотчики вже літають у небі з інструкторами», – пояснив він.

Він нагадав, що також навчають інших фахівців у різних країнах. Вони мають підготуватися обслуговувати ці літаки та керувати бойовими діями.