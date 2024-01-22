The Times назвала проблему у ЗСУ, яка ускладнює військове планування

Видання називає унікальною ситуацію, що склалася в Україні

Більшість українських солдатів в середньому становлять 45-річні чоловіки і їхні слабкі фізичні можливості ускладнюють військове планування. Про це йдеться у публікації британської газети The Times.

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«Середній вік солдата в моєму батальйоні – 45 років. У такому віці важко виконувати завдання. Декому навіть боєприпаси та бронежилети нести на передові позиції важко. Люди закінчуються, а якість підкріплення з кожним разом стає все нижчою», – розповів виданню командир 32-ї бригади ЗСУ Дмитро Берлим.

У статті йдеться, що це унікальна ситуація, якщо порівнювати з великими війнами минулого століття, коли більшість солдатів складали чоловіки років двадцяти або навіть молодші. Однією з причин цього The Times називає велику хвилю добровольців, які пішли до армії в перші тижні повномасштабного вторгнення. Переважна більшість із них були чоловіками у віці 40+. Багато хто очікував, що їхні бригади незабаром будуть посилені молодшими новобранцями. Окрім цього, тоді мало хто вірив, що війна триватиме так довго.

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«Я на межі зриву. Я пішов у перший день війни, але більше не можу. Але коли до нас на фронті приєднуються молоді чоловіки, вони часто не можуть із цим впоратися. Нас б’ють ракетами, безпілотниками та білим фосфором. Вони втрачають розум. Вони не готові до цього», – розповів 50-річний солдат на умовах анонімності.

The Times пише, що не всі солдати старшого віку були добровольцями. Багатьох було мобілізовано, і критики кажуть, що на фронт потрапила непропорційно велика кількість літніх чоловіків з сільської місцевості.

Нагадаємо, триває 698-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнення. Сили оборони стримують ворога на усіх напрямках, а на Херсонському – надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, пункту управління, трьох артилерійських засобах та засобу ППО противника.