Кремль відчайдушно намагається зам'яти український успіх

Кремль не може дозволити, щоб у росіян виникли думки про здатність України збивати дефіцитні літаки в глибокому тилу

«Інцидент» із літаками А-50 та Іл-22М над Азовським морем – це аналог знищення крейсера «Москва» за ступенем комплексної шкоди

Зараз у Росії вживають запеклих заходів, щоб знизити значущість того, що сталося. Але лише підтверджують, що сталося щось справді болюче.

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Роспабліки активно розганяють сигнал: «інцидент», унаслідок якого унікальний дороговартісний літак дальньої розвідки було збито, а літаючий командний пункт щонайменше підбито, виник унаслідок «дружнього вогню».

Використовується характерна для російської пропаганди риторика. «Не спрацювала система розпізнавання свій-чужий» – це прямий аналог «несанкціонованого сходження авіабоєприпасу» у Воронезькій області. Немов боєприпас має свободу волі – сам вирішив, сам зійшов, зніс півсела.

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Це робиться, щоб на випередження зняти відповідальність і не шукати винуватців. Техніка підвела, справа житейська.

Версію про «дружній вогонь» вкинуто як менше зло.

Кремль не може дозволити, щоб у росіян виникли думки про здатність України збивати дефіцитні літаки в глибокому тилу. Тому що це матиме сильний деморалізуючий вплив, особливо – на угруповання окупаційних військ у Херсонській і Запорізькій областях. Технічний збій, як і роздовбайство військових – це органічне для РФ пояснення.

Біда для Кремля в тому, що зазначені літаки надто вже специфічні й літали максимально передбачувано. Тому самі росіяни в коментарях ставлять запитання – це що ж таке мало статися, щоб ці літаки раптово перестали впізнавати? Причому два відразу.

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Вкинувши цю версію, росвлада породила непряму шкоду – нагадала всім, яку небезпеку росармія представляє для цивільного населення Росії і для себе самої.

Епізоди у Воронезькій області та Бєлгороді, ракети, що впали в різних регіонах РФ, укупі з учорашнім «інцидентом» показують: росавіація бомбить, що попало, а росППО безладно стріляє на всі боки.

Ключовий момент – у шкоді для бойового потенціалу російських військ. Літаків дальньої радіолокаційної розвідки в РФ залишилося 7 або 8 штук. Їхній технічний стан невідомий (один із таких літаків торік був пошкоджений у Білорусі та спішно евакуйований до РФ). Виробляти такі літаки РФ не в змозі. Також питання, чи здатні їх ремонтувати. Якщо хоча б пара несправна, то для масштабів РФ це проблема.

Роспропаганда вже намагається балансувати, масово вкидає повідомлення про втрати української авіації, обвал фронту тощо. Але в інфополі вже живе своїм життям неприємний для Кремля меседж: у РФ немає запасу міцності за критично важливими технологіями, внаслідок нападу на Україну армія РФ зазнає непоправних втрат дефіцитної техніки. Втрату якої компенсуватимуть гарматним м'ясом.

Цілком імовірно, що для переключення уваги людей влада РФ вимагатиме від військових терміново організувати якусь «перемогу», «взяти» якесь село. Що призведе до ще більшого зростання втрат російських військ.