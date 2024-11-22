Пентагон пояснив рішення США надати протипіхотні міни Україні

Заступниця речника Пентагону заявила, що «поле бою та боротьба змінилася» в контексті триваючої війни РФ проти України

У міноборони США запевнили, що Сили оборони України використовуватимуть надані Вашингтоном протипіхотні міни лише на власній території. Про це заявила заступниця речника голови Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

«Українці дали нам свої запевнення, що вони збираються використовувати їх лише в Україні… Ми пропонуємо різні варіанти типу мін. Я просто не збираюся вдаватися в додаткові подробиці», – зазначила Сінгх.

Заступниця речника Пентагону додала, що причина, чому США надають протипіхотні міни Україні, полягає в тому, що «поле бою та боротьба змінилася» в контексті триваючої війни РФ проти України, і Вашингтон реагує та це в плані надання допомоги ЗСУ.

«Росія змінила свою тактику. Отже, вони не ведуть (наступи, - ред.) своїми механізованими силами», – розповіла Сінгх.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала рішення президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході. Про це йдеться у заяві організвції. Як зазначили правозахисники, Байден, який за два місяці залишає посаду, скасував власне рішення обмежити використання таких наземних мін.

Цей крок викликав різку критику правозахисників, які побоюються загроз для цивільного населення навіть після завершення війни. Вони попередили, що ця зброя становить особливу та довгострокову небезпеку.

Директорка Amnesty в Україні зазначила, що протипіхотні міни «надзвичайно небезпечні й залишатимуться загрозою багато років після завершення війни, особливо для цивільних та дітей».

«Але якщо обирати між довгостроковими наслідками мін і миттєвими наслідками окупації, я переконана, що все, що дозволяє захистити українських громадян від агресії, тортур і фізичного знищення, має право на існування. Ми вдячні за таку допомогу», – підкреслила директорка Amnesty International в Україні.

Раніше двоє американських посадовців повідомили, що президент США Джо Байден дозволив передати Україні протипіхотні міни. Цей крок має на меті посилити оборону Києва перед наступом російських військ, однак викликав критику з боку організацій, які виступають за контроль над озброєнням. Про це пише видання The Washington Post.