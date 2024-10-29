Україна створить реєстр депортованих до Росії дітей

Затверджено порядок створення, ведення, доступу до реєстру відомостей щодо депортованих дітей

Кабмін затвердив порядок створення реєстру відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із війною РФ проти України. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Затверджено порядок створення, ведення, доступу до реєстру відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Російської Федерації проти України», – йдеться у повідомленні.

Тарас Мельничук зауважив, що утворено міжвідомчу комісію з питань верифікації відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених через війну РФ проти України. Також затверджено її склад та положення.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд (МКС) може розпочати розслідування участі Білорусі в депортації українських дітей, незважаючи на те, що Мінськ не є учасником Римського статуту.

Раніше керівник делегації Естонії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Кадрі Талі закликала асамблею скласти конкретний план дій щодо порятунку вивезених з України до Росії дітей. «За деякими оцінками, понад 700 тис. українських дітей для «порятунку» було перевезено до Росії. Насправді йдеться про навмисну ​​діяльність, метою якої є вкрасти майбутнє та ідентичність одного народу», – зазначила Талі.

До слова, російські спецслужби активно вербують неповнолітніх задля диверсійної роботи.