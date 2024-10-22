Небезпечно та ефективно: Естонія знайшла, чим ще відгородитись від Росії

Для запобігання незаконному перетину кордону Естонія може встановити у водах спеціальні буї

ERR: в Естонії можуть встановити буї з лезами на водному кордоні з Росією

Влада Естонії розглядає можливість встановити новий ефективний засіб протидії можливій загрозі з боку Росії. Йдеться про буйки з лезами вздовж водного кордону з Росією. Про це сказав заступник голови департаменту поліції та прикордонної охорони Вейко Коммусаар, пише ERR. За його словами, цей захід буде спрямований на боротьбу з нелегальними мігрантами.

«Система побудована таким чином, що якщо хтось спробує подолати цю водну інфраструктуру, від його човна чи транспортного засобу мало що залишиться. У дуже складних місцях є навіть пристрої з різальними лезами», – уточнив Коммусаар.

Крім того, розглядається варіант встановлення на понтонах плавучого паркану. За інформацією журналістів, департамент поліції та прикордонної охорони готові виділити на пілотний проєкт €1 млн. Загородження почнуть зводити наступного року.

Нагадаємо, Естонія та Фінляндія мають намір розробити план захисту Фінської затоки. Таллінн та Гельсінкі розширюють співпрацю у сфері морської оборони, сторони розробляють конкретні плани – як у разі потреби повністю закрити для російських кораблів Балтійське море.

До слова, депутати естонського парламенту ініціювали внесення змін до конституції щодо права голосу громадян Росії, яким вони можуть користуватись на місцевих виборах як резиденти країни.