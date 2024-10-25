Росіяни заявили про збиття семи безпілотників і повітряної кулі

Російська ППО начебто перехопила та знищила три БПЛА над акваторією Азовського моря

Міноборони РФ відзвітувало про збиття семи безпілотників

У ніч на п'ятницю, 25 жовтня, за словами міноборони Росії, їхня протиповітряна оборона знищила сім українських безпілотників і повітряну кулю. Про це повідомляє пресслужба міноборони РФ.

«Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу та малорозмірної повітряної кулі об'єктами на території Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Російська ППО начебто перехопила та знищила три БПЛА над акваторією Азовського моря, три БПЛА над територією Білгородської області, один БПЛА над територією Брянської області та одну малорозмірну повітряну кулю буцімто знищено над територією Ростовської області.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня в кількох регіонах Росії діяли сили та засоби протиповітряної оборони у зв'язку з появою безпілотників. Повідомляється про вибухи та пожежі. Заявлено, що повітряну атаку вдалося відбити щонайменше у восьми областях. Зазначається, що через «масовану» атаку дронів ППО працювала у Липецькій, Тульській, Рязанській, Орловській, Іванівській, Курській, Калузькій та Московській областях.

До слова, російські війська збільшують інтенсивність ударів по Харківській області, використовуючи переважно керовані авіабомби.