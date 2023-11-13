У Польщі неочікувано впали ціни на популярний фрукт

Ситуація із ціною на яблука у Польщі може відобразитись і на Україні

На польському ринку промислового яблука, де ціни швидко зростали досить тривалий час, відбулася різка зміна тенденцій. У середу 8 листопада переробники почали оголошувати постачальникам про зниження цін, хоча вони очікували їх подальшого зростання. Спочатку йшлося про зниження на 1 цент США, проте до четверга 9 листопада з’явилися повідомлення про зниження закупівельних цін навіть на 2 центи за кг яблука, що поставляється. Про це пишуть аналітики EastFruit.

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Фермери панікують – багато хто очікував, що із завершенням збирання пропозиція яблука для переробки знизиться, тож ціни зростатимуть. Однак, схоже, виробники яблучного концентрату вважають, що вони вже встигли сформувати достатні запаси продукції й навіть сировини. Крім того, вони стурбовані можливим зниженням маржі від переробки яблука на тлі швидкого зростання витрат на сировину.

Поки що ця тенденція не докотилася до ринку України, де ціни на яблуко для переробки істотно нижчі, ніж на ринку Польщі. Пропозиція сировини для виробництва яблучного концентрату в Україні оцінюється як достатня. Порівняно високі ціни дають змогу мобілізувати додаткові обсяги продукції для переробки, яка в іншому разі залишилася б на землі або на деревах у садах.

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За даними EastFruit, Польща 2022 року заробила майже пів мільярда доларів США на експорті яблучного концентрату, обійшовши за цим показником навіть Китай. Україна увійшла до четвірки найбільших світових експортерів яблучного концентрату з виручкою від експорту на рівні $168 млн, поступаючись лише Польщі, Китаю і Туреччині та обігнавши таких великих експортерів, як Німеччина та Австрія. Молдова в рейтингу найбільших світових експортерів яблучного концентрату на 11-му місці з виручкою в $67 млн, а Узбекистан на 21-му з $20 млн доларів США.

До слова, поточний сезон може стати першим в історії, коли обсяги глобальної торгівлі найбільш «трендовою» ягодою останніх двох десятиліть – свіжою лохиною, можуть знизитися. Ще 4-5 років тому такий розвиток подій неможливо було собі уявити, бо в усьому світі закладалися нові плантації цієї дорогої ягоди, яка все активніше завойовувала нових шанувальників у всіх куточках світу.

Експерти ринку вважають, що ні – попит на лохину залишається високим, а головною причиною потенційного зниження торгівлі є падіння обсягів виробництва лохини в Перу – світовому лідері за обсягами експорту блакитної ягоди. А оскільки на Перу припадало близько 30% всіх світових поставок лохини, то зниження виробництва в цій країні не могло не позначитися на світовій торгівлі ягодою.