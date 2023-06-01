Пентагон закупить для України установки Gepard на $118 млн

Gepard – зенітна установка, яка базується на танку Leopard 1 і оснащена двома 35-мм автоматичними гарматами

Контракт виконуватиметься в Аммані (Йорданія), орієнтовна дата завершення роботи 30 травня 2024 року

Пентагон уклав контракт з компанією Global Military Products на закупівлю та поставку 35-мм систем протиповітряної оборони Gepard на суму 118,4 млн дол. Про це повідомляється на сайті оборонного відомства США.

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«Компанія Global Military Products Inc зі штату Флорида отримала контракт із твердо фіксованою ціною на суму 118,4 млн дол. на закупівлю та поставку 35-міліметрових систем протиповітряної оборони Gepard», – йдеться у повідомленні.

Кошти було виділено із запланованого бюджету «на закордонні військові продажі в рамках ініціативи сприяння безпеці України за 2010 фінансовий рік», сам контракт реалізовуватиметься в Йорданії, завершення планується на 30 травня 2024 року.

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Gepard – зенітна установка, яка базується на танку Leopard 1 і оснащена двома 35-мм автоматичними гарматами. Завдяки своїй універсальності, установки Gepard можуть виконувати вогневі завдання не лише по повітряних цілях, але й по наземним і надводним об'єктам, включаючи ворожу бронетехніку. Вони відрізняються своєю високою технологічністю, включаючи періодично оновлювану німецьку електроніку, два радари та системи автоматичного слідкування за цілями. Ці системи дозволяють вести вогонь по більш віддаленим повітряним цілям.

До слова, триває 463-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну, застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.