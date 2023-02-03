Німеччина збирається викупити у Катару 15 установок Gepard для України

Зазвичай з установки Gepard стріляють лише в економному режимі

Установки Gepard виявилися особливо успішними у боротьбі з повітряними нальотами РФ

Уряд Німеччини збирається викупити у Катару 15 зенітних установок Gepard і боєприпаси до них для подальшої передачі Україні. Про це пише Süddeutsche Zeitung.

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За даними джерела видання, установки Gepard виявилися особливо успішними у боротьбі з повітряними нальотами, але, за інформацією газети, в Україні залишилося лише близько 30 тис. снарядів до них, і тому Gepard майже не використовується в наземних боях, а в основному для боротьби з безпілотниками. Зазвичай з нього стріляють лише в економному режимі.

Відразу після закінчення фіналу Чемпіонату світу з футболу німецькі чиновники з'явилися в МЗС Катару з проханням обговорити продаж 15 установок Gepard і боєприпасів до них, які були доставлені в країну Перської затоки для захисту стадіонів.

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З того часу робилися спроби вести справи з Катаром, насамперед щоб отримати більше боєприпасів. Новий міністр оборони Борис Пісторіус підтримує викуп 15 установок Gepard та боєприпасів до них.

«Gepard дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від наших партнерів, це, безумовно, допомогло б українцям», - сказав він.

Як повідомлялося, українські військові починають навчання щодо користування зенітно-ракетним комплексом Patriot у Німеччині. Німецький уряд на підставі консультацій із США хоче надати Україні повну систему Patriot для відбиття атак безпілотників, ракет чи літаків. Система включає центр управління вогнем, радар, генератор електроенергії і шість або більше пускових установок, встановлених на вантажівці.

До відома, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що його країні необхідно швидко замовити нові танки Leopard після того, як вона зобов’язалася відправити 14 власних танків в Україну.