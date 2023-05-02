Шольц розповів, коли Україна отримає боєприпаси для Gepard

Наразі виробництво снарядів налаштовується, однак цей процес займе певний час

Із серпня Україна може очікувати на отримання боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard, які передала Німеччина. Про це повідомив німецький канцлер Олаф Шольц, передає DW.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами лідера Німеччини, наразі налаштовується виробництво снарядів, однак цей процес займе певний час.

Шольц уточнив, що Україна не може використовувати зброю, яку постачає Німеччина, для обстрілів території РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідних правил задля уникнення війни між НАТО та РФ дотримуються й інші західні держави, які допомагають Україні зброєю, зауважив канцлер.

Нагадаємо, що уряд Німеччини збирається викупити в Катару 15 зенітних установок Gepard і боєприпаси до них для подальшої передачі Україні.

Раніше повідомлялося, що уряд ФРН розглядає можливість передачі Україні додаткових зенітних систем Gepard.

Зазначимо, що торік Німеччина поставила Україні 30 систем Gepard, які зарекомендували себе дуже ефективним на фронті. Система особливо ефективна у боротьбі з безпілотниками, які запускає Росія.