Хочуть воювати під Берліном. Данілов відреагував на позицію Шольца щодо танків
Данілов: «Виклики для Європи – величезні. Ті країни, які це розуміють – нам допомагають на 150%»
Надання Німеччиною танків Leopard Збройним силам України – це питання часу. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю в ефірі телемарафону.
«Якщо пан Шольц хоче, щоб німці воювали під Берліном і під Штудгартом на німецьких танках із росіянами – то він може й надалі продовжувати цю гру, проводити соціологічні дослідження там, чи потрібно нам давати танки чи не потрібно», – сказав секретар РНБО.
Данілов наголосив, що зараз перед Європою стоять величезні виклики через російську агресію. За його словами, решта західних партнерів активізує підтримку України.
«Виклики для Європи – величезні. Ті країни, які це розуміють – нам допомагають на 150%. Ті країни, які починають потихеньку прозрівати, що цим потрібно займатися, вони також почали рухатися», – підсумував він.
Нагадаємо, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман вважає великою помилкою відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца постачати Україні танки.
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