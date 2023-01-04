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Хочуть воювати під Берліном. Данілов відреагував на позицію Шольца щодо танків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Хочуть воювати під Берліном. Данілов відреагував на позицію Шольца щодо танків
Секретар РНБО наголосив, що зараз перед Європою стоять величезні виклики через російську агресію
фото з відкритих джерел

Данілов: «Виклики для Європи – величезні. Ті країни, які це розуміють – нам допомагають на 150%»

Надання Німеччиною танків Leopard Збройним силам України – це питання часу. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю в ефірі телемарафону.

«Якщо пан Шольц хоче, щоб німці воювали під Берліном і під Штудгартом на німецьких танках із росіянами – то він може й надалі продовжувати цю гру, проводити соціологічні дослідження там, чи потрібно нам давати танки чи не потрібно», – сказав секретар РНБО.

Данілов наголосив, що зараз перед Європою стоять величезні виклики через російську агресію. За його словами, решта західних партнерів активізує підтримку України.

«Виклики для Європи – величезні. Ті країни, які це розуміють – нам допомагають на 150%. Ті країни, які починають потихеньку прозрівати, що цим потрібно займатися, вони також почали рухатися», – підсумував він.

Нагадаємо, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман вважає великою помилкою відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца постачати Україні танки.

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Теги: Олаф Шольц Олексій Данілов Німеччина війна росія окупанти Україна

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