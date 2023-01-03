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Шольц підтримує безпосередній зв’язок з Путіним – уряд Німеччини

Альона Боженко
glavcom.ua
Шольц підтримує безпосередній зв’язок з Путіним – уряд Німеччини
Олаф Шольц періодично розмовляє з російським президентом Володимиром Путіним
фото із відкритих джерел

 У Німеччині стверджують, що Україна має самостійно визначати умови й час переговорів з РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц періодично розмовляє з російським президентом Володимиром Путіним про війну в Україні. Про це розповіла заступник представника уряду ФРН Крістіане Хоффман, передає Deutsche Welle.

«Було б неправильним вважати, що контактів і розмов з Росією немає. Як ви знаєте, і федеральний канцлер, і інші політики в ЄС постійно встановлюють контакт безпосередньо з президентом Путіним», – заявила вона.

За словами Гоффман, дипломатичний зв’язок з державою-агресором зберігається і на інших рівнях. Політик додала: «Думати, що в цій галузі встановилася тиша, – неправильно».

Водночас, офіційний представник німецького Міністерства закордонних справ Крістіан Вагнер наголосив, що Україна має сама визначати, коли, яким чином і за яких умов вона хоче проводити потенційні переговори про завершення війни з Росією. 

Наразі в МЗС вважають, що з боку Москви «не надходить переконливих пропозицій щодо переговорів».

За словами офіційний представник німецького МЗС неготовність РФ до миру продемонстрували й «доволі жорстокі» обстріли, які здійснили окупанти протягом останніх днів.

«Ці дії Росії створюють дуже чітку картину», – підсумував він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час новорічного звернення заявив, що у 2023 році його країна продовжить підтримувати Україну.

Раніше очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не зможе поновити нормальні відносини з Росією, оскільки Москва продовжує свою війну проти України.

Додамо, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман вважає великою помилкою відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца постачати Україні танки.

Теги: Німеччина путін Україна Олаф Шольц Москва переговори

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