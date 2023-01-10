Дві країни переконують Німеччину передати Україні танки Leopard 2 – Politico

Танків Leopard є багато на складах по всій Європі

Чиновник повідомив, що Париж давить на Берлін, сподіваючись отримати згоду на відправку Leopard до України

Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2. Про це повідомляє Politico.

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Французький чиновник повідомив на умовах анонімності, що Париж давить на Берлін, сподіваючись отримати згоду на відправку Leopard до України напередодні франко-німецького саміту 22 січня.

«Українці справді хочуть отримати Leopard, тому що їх багато на складах по всій Європі», – пояснив він. Оскільки виробник танків – німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann, їхнє відправлення в Україну потребує дозволу на реекспорт від країни-виробника, тобто Німеччини.

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Одним із елементів тиску на Німеччину була заява президента Еммануеля Макрона про постачання французьких колісних танків.

«Між Макроном та Зеленським є домовленість, і він був частково інсценований, щоб зняти небажання США та Німеччини (щодо відправлення танків – «Главком»)», – додав він.

Нагадаємо, після розмови Джо Байдена та Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder.

Відзначимо, президент Польщі Анджей Дуда провів сьогодні, 9 січня, засідання Ради національної безпеки. Однією з головних тем обговорень було прохання України щодо танків Leopard 2.

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Також міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що не виключає постачання танків Leopard для підтримки Збройних сил України в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що Німеччина анонсувала «фінансовий Рамштайн» для України.

Варто відзначити, голова Комітету з питань оборони Антті Хаккянен заявив, що Фінляндія також повинна передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять у Європі на ширшому рівні.