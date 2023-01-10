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Дві країни переконують Німеччину передати Україні танки Leopard 2 – Politico

Юрій Лящук
glavcom.ua
Дві країни переконують Німеччину передати Україні танки Leopard 2 – Politico
Танків Leopard є багато на складах по всій Європі
фото з відкритих джерел

Чиновник повідомив, що Париж давить на Берлін, сподіваючись отримати згоду на відправку Leopard до України

Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2. Про це повідомляє Politico.

Французький чиновник повідомив на умовах анонімності, що Париж давить на Берлін, сподіваючись отримати згоду на відправку Leopard до України напередодні франко-німецького саміту 22 січня.

«Українці справді хочуть отримати Leopard, тому що їх багато на складах по всій Європі», – пояснив він. Оскільки виробник танків – німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann, їхнє відправлення в Україну потребує дозволу на реекспорт від країни-виробника, тобто Німеччини.

Одним із елементів тиску на Німеччину була заява президента Еммануеля Макрона про постачання французьких колісних танків.

«Між Макроном та Зеленським є домовленість, і він був частково інсценований, щоб зняти небажання США та Німеччини (щодо відправлення танків – «Главком»)», – додав він.

Нагадаємо, після розмови Джо Байдена та Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder.

Відзначимо, президент Польщі Анджей Дуда провів сьогодні, 9 січня, засідання Ради національної безпеки. Однією з головних тем обговорень було прохання України щодо танків Leopard 2.

Також міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що не виключає постачання танків Leopard для підтримки Збройних сил України в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що Німеччина анонсувала «фінансовий Рамштайн» для України.

Варто відзначити, голова Комітету з питань оборони Антті Хаккянен заявив, що Фінляндія також повинна передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять у Європі на ширшому рівні.

Читайте також: «Україна має отримати все необхідне»: Зеленський поділився очікуваннями від «Рамштайну»
Теги: росія Польща Німеччина війна Франція Україна танки допомога ЗСУ

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