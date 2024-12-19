ISW викрив Генштаб РФ на брехні про захоплені цьогоріч території

Як заявляв очільник Міноборони РФ, середньодобова швидкість просування окупантів в Україні становить близько 30 кв. км

За даними Інституту вивчення війни, армія РФ окупувала приблизно 99% території Луганської області, 66% Донецької області й по 73% Запорізької та Херсонської областей

Начальник Генштабу Російської Федерації Валерій Герасимов значно завищив дані щодо територіальних здобутків окупаційної армії у 2024 році. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«18 грудня Герасимов заявив, що російські війська захопили приблизно 4,5 тис. кв. км у 2024 році. Однак ISW спостерігав підтвердження того, що російські війська захопили лише 3306 кв. км у 2024 році», – пише ISW.

Аналітики зазначають, що перебільшені цифри Герасимова контрастують із більш точними заявами міністра оборони Росії Андрія Білоусова на засіданні колегії Міністерства оборони Росії 16 грудня.

«Білоусов стверджував, що середньодобова швидкість просування російських військ становить близько 30 кв. км. ISW спостерігав геолокаційні докази, щоб оцінити, що російські сили просувалися зі швидкістю приблизно 27,96 кв. км на день у листопаді 2024 року», – йдеться у звіті.

Білоусов також стверджував, що російські війська захопили приблизно 99 відсотків території Луганської області України, 70 відсотків Донецької області, приблизно 74 відсотки Запорізької області та приблизно 76 відсотків Херсонської області.

«За оцінками ISW, російські війська окупували приблизно 99 відсотків території Луганської області, 66 відсотків Донецької області й по 73 відсотки Запорізької та Херсонської областей», – кажуть аналітики.

Нагадаємо, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог окупував Трудове на Донеччині. Крім того, окупанти просунулись в Успенівці, Кураховому, біля Загризового, Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження.

Як заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інтенсивність російсько-української війни масштабно зростає. Цього року чисельність військ Російської Федерації в Україні зросла на 100 тис.

До слова, на Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найбільш складна ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.