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    Події в Україні

    «Переговори йдуть щоденно», але Кремль скаржиться, що українці його постійно дурять

    Україна та Росія продовжують переговори за допомогою&nbsp;відеоконференцзв'язку - «Переговори йдуть щоденно», але Кремль скаржиться, що українці його постійно дурять
    Україна та Росія продовжують переговори за допомогою відеоконференцзв'язку
    фото з відкритих джерел

    Лавров назвав переговірників від України нечесними і недобросовісними

    Москва та Київ у щоденному режимі за допомогою відеоконференцзв'язку обговорюють проєкт можливого договору, російська сторона виступає за продовження переговорного процесу, заявив глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров у інтерв'ю агентству «Сіньхуа».

    Міністр повідомив, що російська сторона «виступає за продовження переговорів, хоча вони йдуть непросто».

    «Якби вони (Україна, ред.) були чесними та сумлінними переговорниками, ми могли б поступово значно просунутися у переговорному процесі, і Україні були б дано гарантії безпеки від низки країн – спочатку п'ять постійних членів РБ ООН плюс Німеччина, Туреччина, можливо, когосьі ще. Ми не мали нічого проти цього», – сказав Лавров.

    Нагадаємо, Україна буде продовжувати дипломатичні переговори з Росією навіть після того, як стала відома правда про злочини військових РФ у Бучі та Маріуполі. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю польським журналістам.

    За його словами, переговори з Росією повинні проходити ультиматумів, без спеціальних умов, а у форматі розмови. Оскільки це вже не діалог, тому що інший настрій у всіх.

    Також дещо раніше Банкова пояснила, чому перемовини України та Росії поставили на паузу.

    За словами чиновника з Офісу президента, також на переговорний процес вплинуло рішення РФ продовжити активні бойові дії у східних областях України.

    Крім того, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав головні меседжі, яких домагатиметься на переговорах Україна з Росією у Туреччині.

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    Теги: Туреччина МЗС росія окупанти Київ Німеччина міністр ООН війна Сергій Лавров українці Україна президент окупація #stoprussia
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    «Переговори йдуть щоденно», але Кремль скаржиться, що українці його постійно дурять