Президент України розповів, чи буде вести перемовини з росіянами надалі

Зеленський підтвердив, що використовуватиме будь-яку можливість за допомогою переговорів поліпшити ситуацію з цивільними заручниками окупантів в Україні

Україна буде продовжувати дипломатичні переговори з Росією навіть після того, як стала відома правда про злочини військових РФ у Бучі та Маріуполі. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю польським журналістам.

За словами Зеленського, після злочинів окупантів у Бучі та Маріуполі українці готові вбити не лише російських військових, але й усіх тих росіян. які так чи інакше підтримують війну з Україною. І він сам поділяє почуття свого народу.

«Після Бучі, Маріуполя люди хочуть вбити їх за те, що вони вбили нас. Я серцем і душею і головою зі своїм народом», – сказав Зеленський.

Водночас він наголосив на тому, що буде й надалі використовувати можливість не лише військовою силою, але й дипломатично врегулювати ситуацію.

«Я розумію, що якщо буде шанс потрібно говорити», – додав президент України.

За його словами, переговори з Росією повинні проходити ультиматумів, без спеціальних умов, а у форматі розмови. Оскільки це вже не діалог, тому що інший настрій у всіх.

Нагадаємо, дещо раніше Банкова пояснила, чому перемовини України та Росії поставили на паузу.

За словами чиновника з Офісу президента, також на переговорний процес вплинуло рішення РФ продовжити активні бойові дії у східних областях України.







