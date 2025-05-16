Свідок підтвердив передачу хабаря у справі нардепки Марченко

Людмила Марченко під час обшуків викидала гроші через паркан

Вищий антикорупційний суд завершив допит свідка у справі обвинуваченої нардепки Людмили Марченко. Він підтвердив факт передачі хабаря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International Ukraine.

За версією слідства, народна депутатка Людмила Марченко спільно з помічницею за хабар пообіцяла внести чоловіка призовного віку до системи «Шлях», що дало б йому право на перетин кордону. Так, свідок підтвердив, що передавав хабар помічниці Марченко Анастасії Колесник двома частинами по $3 тис. кожен.

Нагадаємо, Марченко раніше пояснювала, що викинула гроші за паркан, бо перебувала у шоковому стані і не дуже усвідомлювала, що відбувається. Мовляв, мала деякі проблеми зі здоров'ям та приймала ліки. Тому це також нібито могло вплинути на поведінку в умовах стресу.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розслідувань оприлюднило відео, на якому звинувачена у хабарництві народна депутатка від «Слуги народу» Людмила Марченко нібито намагалася заховати гроші у власному будинку.

11 липня 2023 року Марченко та її помічниці слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією» та ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу.

До слова, у жовні минулого року Вищий антикорупційний суд почав розглядати справу нардепки. Судді дослідили відео, зняте прихованою камерою в офісі Україно-турецького благодійного фонду у Тернополі. Депутатка є засновницею цього фонду, саме через нього організували переправлення чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.

На відео видно, як помічниця депутатки Анастасія Колесник надає консультації щодо документів, які необхідно надати для виїзду за кордон. На одному з відео вона говорить, що «ситуація на кордоні змінилася, тому ціна становить $6–6,5 тис.». Також помічниця нардепки заявляє, що людина «вноситься в базу, як волонтер, і може не повертатися».