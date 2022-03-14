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    Події в Україні

    Під Маріуполем знищено бронетехніку окупантів (відео)

    Нанесено вогневого ураження бронетехніці РФ - Під Маріуполем знищено бронетехніку окупантів (відео)
    Нанесено вогневого ураження бронетехніці РФ
    фото: скріншот із відео

    Українські захисники лишили рашисті можливості просуватися з одного з напрямків

    Оборона Маріуполя – південного форпосту України – триває. Українські військові завдають удару російським окупантам.

    Бійці окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України точними ударами нанесли вогневого ураження бронетехніці РФ, знищивши тим самим живу силу окупантів, а також лишивши ворога можливості обстрілювати місто і просуватися на підступи з одного із напрямків. Про це повідомляє МВС України.

    «Усі військовослужбовці, які мужньо обороняють місто, роблять усе можливе аби ворог не зміг просунутись далі. Крім того і військовослужбовці і правоохоронці намагаються постійно надавати допомогу громадянам які страждають від численних обстрілів та авіаударів», - зазначає МВС.

    Як повідомлялося, станом на 13 березня 2187 маріупольців загинули від атак з боку Росії.

    10 березня ворог вперше використав авіабомбу на 1000 кг тротилу і скинув її в центрі Маріуполя.

    Теги: Маріуполь Росія МВС війна військові #stoprussia
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    Під Маріуполем знищено бронетехніку окупантів (відео)