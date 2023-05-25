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Під Бахмутом РФ замінила підрозділи «Вагнера» на регулярні загони – Міноборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Під Бахмутом РФ замінила підрозділи «Вагнера» на регулярні загони – Міноборони
Пригожин запевнив, що його бійці виходять у тилові райони, а до 1 червня повністю покинуть Бахмут
фото: скрін із відео

У самому ж Бахмуті на данний момент залишаються «вагнерівці»

Епіцентром бойових дій залишається схід. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

На сході ворог здійснює наступ одночасно на декількох напрямках – Авдіівському, Мар‘їнському, Лиманському, Купянському та Бахмутському.

«У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи «Вагнера» на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на данний момент залишаються «вагнерівці». Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі «Літак», – йдеться у повідомленні.

Крім того:

  • на Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити просування ЗСУ по флангах;
  • на Авдіівському і Мар‘їнському – атаки ворога відбиті. Наступальні дії ворога безуспішні;
  • на Лиманському ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив;
  • на Купянському тривають зараз бої. Ворог атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування, несе втрати.

Нагадаємо, глава ПВК «Вагнер» Євген Пригожин сьогодні оголосив про виведення підрозділів своїх найманців із Бахмута Донецької області.

Теги: Бахмут війна росія окупанти

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