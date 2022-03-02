У Харкові прогримів потужний вибух в районі заводу ім. Шевченко

Інформації про жертв та постраждалих поки немає

У Харкові прогримів потужний вибух в районі Харківського приладобудівного заводу імені Т. Г. Шевченка, який виробляє, зокрема, і військову електроніку. Про це в Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«У Харкові прогримів потужний вибух в районі заводу ім. Шевченка», – написав він.

Нагадаємо, армія Путіна втрачає в Україні приблизно 1,5 тисячі солдатів щодоби.

Як відомо, за сім днів путінського вторгнення загинули сотні мирних українців.

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