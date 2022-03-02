Унаслідок ракетного удару по облуправлінню поліції Харкова загинули чотири людини – Геращенко

Десятьом харків'янам вдалося врятуватися

У Харкові рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару по корпусу ХНУ імені Каразіна та обласних управлінь СБУ та Національної поліції. За попередніми даними загинуло четверо людей, написав радник голови МВС України Антон Геращенко у Телеграм.

«Триває розбір завалів після варварського удару по Офісу Харківської поліції та СБУ. 10 харків'ян вдалося врятувати. Других дістали із завалів. На сьогодні чотири загиблих. Усі поліцейські з загону спецназу поліції СХІД. Ми за Вас помстимемося хлопці!» – написав Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, під час чергової атаки на Харків російські загарбники влучили у будівлю університету Каразіна. Навчальний корпус університету розташований біля будівлі СБУ, яку атакували російські загарбники. У будівлі університету розбиті вікна, а дах загорівся.