Приблизно 20% бойової потужності РФ вже знищено в Україні – Пентагон

Деякі ворожі підрозділи після втечі з Київщини та Чернігівщини не здатні проводити наступальні дії

Окупанти готуються перекинути на схід приблизно 60 тис. вояків

У Пентагоні заявили, що Росія у війні проти України втратила вже до 20% своєї бойової сили. Деякі ворожі підрозділи не здатні проводити наступальні дії. Про масштаб втрат держави-агресорки видання ABC News повідомляє з посиланням на слова високопоставленого представника міністерства оборони США.

За словами чиновника, за загальними втратами – війська, танки, літаки та ракети – Росія втратила від 15 до 20% бойової потужності, яку виділила проти України з початку вторгнення.

Він зазначив, що деякі підрозділи російської армії, які нещодавно відступили з території Київщини (насправді їх вигнали звідти українські захисники), вичерпали свої ресурси. Тому їхня бойова корисність тепер перебуває під великим питанням.

«Ми бачили ознаки того, що деякі підрозділи буквально знищені у всіх сенсах», – повідомив чиновник з Пентагону.

Він додав, що зафіксували ознаки й того, що Росія почала проводити мобілізацію деяких резервістів. Ймовірно, держава-агресорка розраховує зібрати та кинути в Україну ще приблизно 60 тис. солдатів.

Нагадаємо, Генштаб оприлюднив свіжі дані про втрати окупантів: динаміка за добу.

Також повідомлялося, що за добу збито чотири ворожі повітряні цілі.

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