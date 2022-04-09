  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Приблизно 20% бойової потужності РФ вже знищено в Україні – Пентагон

    Деякі ворожі підрозділи після втечі з Київщини та Чернігівщини не здатні проводити наступальні дії - Приблизно 20% бойової потужності РФ вже знищено в Україні – Пентагон
    Деякі ворожі підрозділи після втечі з Київщини та Чернігівщини не здатні проводити наступальні дії
    фото: ЗСУ

    Окупанти готуються перекинути на схід приблизно 60 тис. вояків

    У Пентагоні заявили, що Росія у війні проти України втратила вже до 20% своєї бойової сили. Деякі ворожі підрозділи не здатні проводити наступальні дії. Про масштаб втрат держави-агресорки видання ABC News повідомляє з посиланням на слова високопоставленого представника міністерства оборони США.

    За словами чиновника, за загальними втратами – війська, танки, літаки та ракети – Росія втратила від 15 до 20% бойової потужності, яку виділила проти України з початку вторгнення.

    Він зазначив, що деякі підрозділи російської армії, які нещодавно відступили з території Київщини (насправді їх вигнали звідти українські захисники), вичерпали свої ресурси. Тому їхня бойова корисність тепер перебуває під великим питанням.

    «Ми бачили ознаки того, що деякі підрозділи буквально знищені у всіх сенсах», – повідомив чиновник з Пентагону.

    Він додав, що зафіксували ознаки й того, що Росія почала проводити мобілізацію деяких резервістів. Ймовірно, держава-агресорка розраховує зібрати та кинути в Україну ще приблизно 60 тис. солдатів.

    Нагадаємо, Генштаб оприлюднив свіжі дані про втрати окупантів: динаміка за добу.

    Також повідомлялося, що за добу збито чотири ворожі повітряні цілі.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти США війна чиновник Україна Пентагон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Приблизно 20% бойової потужності РФ вже знищено в Україні – Пентагон