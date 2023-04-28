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Масована ракетна атака та загибель українського журналіста на фронті: головне за ніч

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Масована ракетна атака та загибель українського журналіста на фронті: головне за ніч
Дві ракети пошкодили три багатоповерхівки в Умані
фото з відкритих джерел

Так, вибухи прогриміли у Києві, на Полтавщині, Черкащині, у Миколаєві, Дніпрі

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Між тим, у боях загинув український журналіст і комунікаційник Олександр Бондаренко. Водночас, у США обговорять пришвидшення постачань зброї в Україну. Між тим, Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над Росією. Крім цього, суд виніс вирок киянці, яка викинула з вікна сина. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 27 квітня, щоб ви були в курсі головних подій. 

Масований ракетний удар по Україні: тривога тривала понад дві години

Вранці, 28 квітня, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Небезпека тривала понад дві години.

Так, вибухи прогриміли у Києві, на Полтавщині, Черкащині, у Миколаєві, Дніпрі. Окупанти влучили ракетою по багатоквартирному будинку в Умані.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО і закликали мешканців бути в укритті.

В тематичних пабліках повідомляють, що було здійснено пуски ракет Х-101/555 з кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Внаслідок ракетної атаки по багатоквартирному будинку Умані 5 потерпілих, їх госпиталізували, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про атаку у своєму Telegram.

У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

У бою загинув український журналіст і комунікаційник Олександр Бондаренко

На фронті загинув український військовослужбовець і журналіст, співробітник Агентства стратегічних комунікацій RMA Олександр Бондаренко. 

За яких обставин загинув Олександр Бондаренко наразі не повідомляється. Втім, як вказано в публікації в Facebook української волонтерки, подруги загиблого Юлії Бєлінської, військовий загинув поблизу Кремінної на Луганщині.

Трагічну загибель Олександра Бондаренка на своїй сторінці у Facebook прокоментувала українська тележурналістка та політична діячка, народний депутат України, співголова фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді 9-го скликання Ірина Геращенко.

У США обговорять пришвидшення постачань зброї в Україну 

Цього тижня Сполучені Штати Америки проведуть зустріч із більш ніж 40 союзниками по НАТО та Європейському Союзі у Брюсселі. Буде обговорено прискорення постачань зброї в Україну.

Відомо, що союзники зосереджені на можливостях найвищого пріоритету – артилерії, бронетехніки, ППО.

Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над Росією

Влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу над Російською Федерацією щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі у Кишиневі з молдовським колегою Ніку Попеску.

Суд виніс вирок киянці, яка викинула з вікна сина

Суд позбавив волі 40-річну жительку Києва, яка викинула з вікна восьмого поверху свою малолітню дитину, строком на 11 років. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Згідно вироку суду, у січні 2021 року жінка після сварки по телефону з цивільним чоловіком відчинила в квартирі вікно та почала викидати з 8-го поверху речі.

Зазначається, що завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців, медиків та свідків події життя дитини вдалося врятувати.

У суді обвинувачена свою вину заперечувала, зазначаючи, що хлопчик начебто сам випав із вікна. Проте судом було допитано низку свідків, показання яких спростовували версію обвинуваченої.

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Теги: росія Олександр Бондаренко небезпека Дмитро Кулеба ракета журналіст жінка Україна Умань Дніпро Молдова окупанти тривога

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