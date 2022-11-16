Рашисти обстріляли Куп'янськ під час ексгумації. Постраждали прокурори та слідчі (фото)

Внаслідок обстрілу загинула жінка

Росіяни обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині, під час проведення правоохоронцями ексгумації загиблої. Постраждали слідчі та прокурори, загинула жінка. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Один із російських снарядів влучив по території місцевого будинку, внаслідок чого загинули 76-річна жінка.

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Також осколкове поранення отримала правоохоронець.

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«За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, про звільнення від російських окупантів міста Куп'янськ на Харківщині стало відомо 10 вересня.

Згодом Служба безпеки України показала фото із деокупованого Куп’янська на Харківщині, на якому спецпризначенці центр спеціальних операцій «А» СБУ.