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Пограбував аптеку і втік: у Вінниці поліцейські менш ніж за годину затримали зловмисника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Пограбував аптеку і втік: у Вінниці поліцейські менш ніж за годину затримали зловмисника
Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення
фото Відділ комунікації поліції Вінницької області

Чоловік вкрав з прилавка фармацевтичного магазину декілька упаковок пігулок 

Працівники відділу поліції № 2 Вінницького райуправління встановили та затримали жителя Чернігова, який пограбував один із фармацевтичних магазинів обласного центру. Тепер чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області 

До поліції із повідомленням звернулася 20-річна продавчиня аптеки. Дівчина повідомила, що невідома особа з прилавка викрала декілька упаковок пігулок та втекла.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці менш ніж за годину встановили та розшукали правопорушника. Затримали фігуранта на одній із вулиць міста Вінниці. Ним виявився 40-річний житель міста Чернігів.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, правоохоронці викрили групу юнаків, які готувались вчинити серію злочинів на території Києва.

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«Наслідуючи приклад російського серіалу, порушники організували та скоїли напад на 16-річного хлопця. Двом фігурантам, серед яких неповнолітній, оголошено про підозру у вчиненні грабежу із застосуванням насильства. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні столичних правоохоронців.

Зазначається, що на початку грудня цього року до поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що невідомі побили та пограбували його 16-річного сина. До розкриття цього злочину були залучені оперативники, ювенальні поліцейські, слідчі та аналітики кримінального аналізу.

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До слова, пенсіонер зі Сполучених Штатів приблизно за три роки пограбував 16 відділень банків, викравши щонайменше $160 тис. Про це пише видання Bild. За інформацією видання, невловимий літній рецидивіст привернув увагу ФБР, де чоловіка внесли до списку злочинців Америки, які найбільше розшукуються.

Як зазначили журналісти, грабіжник діяв у період з 2009 по 2011 рік, найчастіше віддаючи перевагу банкам Південної Каліфорнії. Чоловік завжди тримав при собі коричневий портфель зі зброєю всередині, а обличчя приховував за допомогою чорного капелюха та окулярів. Іноді він носив панамку, іноді бейсболку. Співробітник одного з банків, який зазнав нападу рецидивіста, звертав увагу на дивний колір шкіри чоловіка, через що виникли підозри, що грабіжник насправді молодий, а зморшкувате обличчя старого – лише маска. ЗМІ називали його Geezer Bandit – «старий дивак-бандит».

Теги: Вінниця пограбування поліція аптека

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