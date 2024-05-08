У Черкасах тролейбус зіштовхнувся з автомобілем ДСНС: є постраждалі (фото)

Внаслідок ДТП сталося перекидання пожежної автоцистерни, що слідувала на місце надзвичайної події

Попередньо відомо про чотирнадцятьох травмованих, серед яких є діти

У Черкасах на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної сотні зіштовхнулися тролейбус та автомобіль ДСНС у середу, 8 травня. Внаслідок ДТП є постраждалі, серед них троє дітей. Про це повідомляє «Суспільне».

За інформацією очевидців, тролейбус не загальмував та внаслідок зіткнення виїхав на тротуар та проїхав ним майже квартал. На своєму шляху зніс дорожні знаки та пошкодив світлофор.

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У Черкасах на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної сотні зіштовхнулися тролейбус та автомобіль ДСНС фото: «Суспільне»

«Внаслідок пригоди сталося перекидання пожежної автоцистерни, що слідувала на місце надзвичайної події. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронні органи», – повідомила речниця Головного управління ДСНС Черкаської області Ксенія Крутоус.

Як повідомив керівник черкаської екстреної допомоги Ігор Фесун, попередньо відомо про чотирнадцятьох травмованих, серед яких є діти.

«Десять людей отримали травми, серед них троє дітей. Нічого критичного немає, травми у них легкі, можна сказати, тільки переляк. Наразі обстежують чотирьох працівників ДСНС», – розповів він.

На місці ДТП працюють поліцейські, які встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва 7 травня сталася аварія за участі маршрутного таксі та вантажівки КамАЗ. Внаслідок ДТП різних травм зазнали водій та пасажири маршрутки

До слова, мінівантажівка зірвалася з гори та збила 29 дітей на республіканському святі в Сузацькому районі в Киргизстані.