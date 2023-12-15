Прокуратура взялася за нардепа Куницького: деталі

Куницький був помічений в аеропорту американського штату Флорида. У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців

Куницький влітку 2023 року поїхав у п’ятиденне відрядження в Ізраїль і повернувся майже за три тижні, побувавши у Флориді

Генпрокурор України Андрій Костін ініціював кримінальне провадження щодо народного депутата від Слуги народу Олександра Куницького після оприлюднення журналістами інформації про його закордонні поїздки. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Будь ласка, читайте текст після реклами

В Офісі генпрокурора повідомили, що генеральним прокурором у середу, 13 грудня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості «про вчинення К. кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України».

Частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України — це «службове підроблення», мінімальна санкція передбачає штраф, максимальна — обмеження волі на строк до трьох років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідальність за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу (використання завідомо підробленого документа) передбачає штраф, або арешт на шість місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Як повідомляли Схеми, народний депутат від Слуги народу Олександр Куницький влітку 2023 року поїхав у п’ятиденне відрядження в Ізраїль і повернувся майже за три тижні, побувавши у Флориді.

Народний депутат від Слуги народу Олександр Куницький влітку 2023 року поїхав у п’ятиденне відрядження в Ізраїль і повернувся майже за три тижні, побувавши у Флориді, – про це йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми». В апараті Верховної Ради повідомили журналістам, що Куницькому погодили відрядження в Ізраїль з 3 до 7 липня «у межах діяльності депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем», де нардеп є співголовою. За інформацією «Схем», Куницький повернувся в Україну 22 липня, а 15 липня його бачили в аеропорту штату Флорида. На той час чиновникам вже було заборонено залишати країну під час воєнного стану без підстав.

До слова, депутати з України, зловживаючи системою «Шлях», тікають за кордон під виглядом «волонтерів». Хтось із них відсиджується у Польщі, хтось «волонтерить» аж у США, а дехто уже багато місяців збирає по світу «гуманітарний вантаж», який ніяк не може зібрати.