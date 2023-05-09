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Рашисти тікають з окупованих територій і вивозять награбоване вантажівками

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рашисти тікають з окупованих територій і вивозять награбоване вантажівками
На КПП Чонгар по дорозі до Криму утворився затор
фото: Іван Федоров/Telegram

Окупанти везуть награбоване у напрямку Криму

Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Для вивезення награбованого майна з населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів.

Окупанти везуть награбоване у напрямку Криму.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. На АЗС спостерігаються черги за пальним. Усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується.

У населеному пункті Веселе Запорізької області зачинено та не функціонує місцевий відділ поліції ворога. Напередодні спостерігалось знищення документації цієї установи.

Також у Мелітополі загарбники спалюють мішками документи у приміщенні так званої поліції і вивозять техніку з окупаційного паспортного столу. 

Так звана евакуація загарбників із окупованої частини Запорізької області відбувається дуже швидко, через що на контрольно-пропускному пункті Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні затори.

Так, із Токмака з п’ятниці раз на 20-30 хвилин виїжджають автобуси або колони автобусів, у яких цивільних людей лише третина, а інші – перевдягнені військові.

Теги: окупанти Запорізька область злочин росія

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