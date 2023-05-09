Рашисти тікають з окупованих територій і вивозять награбоване вантажівками

На КПП Чонгар по дорозі до Криму утворився затор

Окупанти везуть награбоване у напрямку Криму

Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Для вивезення награбованого майна з населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів.

Окупанти везуть награбоване у напрямку Криму.

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Раніше повідомлялося, що російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. На АЗС спостерігаються черги за пальним. Усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується.

У населеному пункті Веселе Запорізької області зачинено та не функціонує місцевий відділ поліції ворога. Напередодні спостерігалось знищення документації цієї установи.

Також у Мелітополі загарбники спалюють мішками документи у приміщенні так званої поліції і вивозять техніку з окупаційного паспортного столу.

Так звана евакуація загарбників із окупованої частини Запорізької області відбувається дуже швидко, через що на контрольно-пропускному пункті Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні затори.

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Так, із Токмака з п’ятниці раз на 20-30 хвилин виїжджають автобуси або колони автобусів, у яких цивільних людей лише третина, а інші – перевдягнені військові.