Після підриву Каховської ГЕС росіяни вчиняють черговий екологічний злочин

Федоров підкреслив, що в майбутньому наслідком таких дій окупантів може стати вичерпання запасів підземних вод

Росія планує заповнювати зрошувальні канали артезіанською водою після того, як у червні минулого року підірвала дамбу Каховської ГЕС. Такі дії можуть стати причиною вичерпання запасів підземних вод. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Загарбники збираються ліквідувати наслідки вчиненого ними екоциду - підриву дамби Каховської ГЕС - за рахунок ще страшнішого злочину. Заявили, що заповнюватимуть зрошувальні канали артезіанською водою», – інформує він.

Федоров підкреслив, що в майбутньому наслідком таких дій окупантів може стати вичерпання запасів підземних вод. Таким чином населення півдня області може залишитися без водопостачання.

«Таким рішенням окупанти руйнують систему підземних вод і вчиняють черговий екоцид на ТОТ», – наголошує глава Запорізької ОВА.

Нагадаємо, 6 червня, 2023року російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2022 року Україна знала, що Росія планує замінувати та підірвати Каховську ГЕС, але не думала, що окупанти повністю зруйнують станцію. Про це в інтерв’ю «Ми-Україна» повідомив гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

Також повідомлялося, за майже рік після підриву російськими військовими Каховської ГЕС на 150 тисячах гектарів штучно створеної водойми утворився густий ліс. Умови, які утворилися на дні Каховського моря після знищення ГЕС, ідеальні для проростання верби. Уряд дозволив використовувати землі Каховського водосховища лише для його відновлення та будівництва гідротехнічних споруд.

До слова, генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що відбудувати зруйновану росіянами Каховську гідроелектростанцію можна за 6-7 років.