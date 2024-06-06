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Директор «Укргідроенерго» повідомив, як скоро можна відбудувати Каховську ГЕС

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Директор «Укргідроенерго» повідомив, як скоро можна відбудувати Каховську ГЕС
У ніч проти 6 червня 2023 року, окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС
фото з відкритих джерел

Відбудова стане можливою лише після деокупації регіону

Генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що відбудувати зруйновану росіянами Каховську гідроелектростанцію можна за 6-7 років. Про це повідомляє пресслужба «Укргідроенерго».

«За попередніми розрахунками відбудувати станцію можливо за 6-7 років, але перед цим, як я вже зазначав потрібно, аби була деокупована територія, і тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла», – заявив Ігор Сирота.

За його словами, вже потім можна приступити до безпосередньої відбудови станції. Гендиректор наголосив, що наразі важко сказати, якою буде станція після деокупації, оскільки «наразі без експертизи ми не знаємо, наскільки там критична ситуація з самими конструктивами та розмиванням дна».

Сирота додав, що спеціалісти роблять все можливе в енергетичній галузі, аби військові на передовій були забезпечені усім необхідним.

Нагадаємо, за майже рік після підриву російськими військовими Каховської ГЕС на 150 тисячах гектарів штучно створеної водойми утворився густий ліс. Умови, які утворилися на дні Каховського моря після знищення ГЕС, ідеальні для проростання верби. Про це розповів еколог Вадим Манюк. 

До слова, Уряд дозволив використовувати землі Каховського водосховища лише для його відновлення та будівництва гідротехнічних споруд.  

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Теги: Укргідроенерго Каховська ГЕС

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