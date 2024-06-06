Підрив Каховської ГЕС: «Укргідроенерго» позиватиметься до РФ

Попередня сума збитків близько $2,5 млрд

Державне «Укргідроенерго» готує арбітражний позов до Росії про компенсацію збитків внаслідок підриву Каховської ГЕС, які попередньо оцінюються у $2,5 млрд. Про це повідомив генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота, передає пресслужба компанії.

Він нагадав, що восени 2022 року акціонерне товариство подало позов до Європейського Суду з прав людини проти РФ для компенсації збитків у розмірі 17 млрд грн, завданих у результаті воєнної агресії проти України активам компанії – Каховській ГЕС та недобудованій вітровій електростанції на острові Зміїний.

«Також нещодавно ми відправили Росії повідомлення, що звертаємось до арбітражного міжнародного суду і будемо подавати позов щодо втраченої вигоди і вартості будівництва й відновлення станції (Каховської ГЕС, – «Главком».). Ми вимагатимемо від агресора компенсації збитків. Попередньо це близько $2,5 млрд. Це тривала юридична процедура, згідно з якою, протягом півроку, якщо РФ не відшкодовує збитки – ми подаємо позов», – сказав Сирота.

Також Сирота повідомив, що у вересні 2022 року Україна знала, що Росія планує замінувати та підірвати Каховську ГЕС, але не думала, що окупанти повністю зруйнують станцію. Він розповів, що окупанти заздалегідь почали завозити вибухівку на Каховську ГЕС. За його словами, вже тоді було зрозуміло, що росіяни хочуть замінувати обладнання та підірвати агрегати, щоб зробити станцію непрацюючою.

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.