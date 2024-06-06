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Україна знала про наміри росіян підірвати Каховську ГЕС – «Укргідроенерго»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Україна знала про наміри росіян підірвати Каховську ГЕС – «Укргідроенерго»
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня минулого року
фото з відкритих джерел

Ми не могли подумати, що росіяни дійдуть до такого маразму, щоб підірвати повністю всю станцію – Сирота

У вересні 2022 року Україна знала, що Росія планує замінувати та підірвати Каховську ГЕС, але не думала, що окупанти повністю зруйнують станцію. Про це в інтерв’ю «Ми-Україна» повідомив гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

Сирота розповів, що окупанти заздалегідь почали завозити вибухівку на Каховську ГЕС. За його словами, вже тоді було зрозуміло, що росіяни хочуть замінувати обладнання та підірвати агрегати, щоб зробити станцію непрацюючою.

«Ми думали, що побачивши контрнаступ ЗСУ, який відбувся тоді у Харкові та Херсоні, росіяни хочуть замінувати обладнання та підірвати агрегати, щоб нам залишилась непрацююча станція. Але ми ніколи не могли подумати, що вони дійдуть до такого маразму, щоб підірвати повністю всю станцію. Це взагалі не вкладається ні у які рамки, і неможливо зрозуміти їх мотиви», – зазначив гендиректор «Укргідроенерго».

Нагадаємо, 6 червня минулого року російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

Як повідомлялося, за майже рік після підриву російськими військовими Каховської ГЕС на 150 тисячах гектарів штучно створеної водойми утворився густий ліс. Умови, які утворилися на дні Каховського моря після знищення ГЕС, ідеальні для проростання верби. Уряд дозволив використовувати землі Каховського водосховища лише для його відновлення та будівництва гідротехнічних споруд.  

До слова, генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що відбудувати зруйновану росіянами Каховську гідроелектростанцію можна за 6-7 років.

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Теги: росія окупанти Україна Укргідроенерго Каховська ГЕС

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