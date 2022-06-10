Після втрат на Харківщині підрозділ росіян у повному складі відмовився воювати

Російські війська зазнають суттєвих втрат у бойових діях в Україні

Російський мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях в Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 10 червня.

Незважаючи на примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані примусово мобілізованим особовим складом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, інформує Генштаб.

«Стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Росії зазнав суттєвих втрат. Втрати російської мотострілецької бригади складають орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими.

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