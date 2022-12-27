Побиті будинки та електромережі: наслідки нічного удару по Нікополю (фото)

У Нікополі понівечені кілька приватних будинків

Окупанти гатили по Дніпропетровищині з «Градів» та важкої артилерії

У ніч на 27 грудня російські окупаційні війська п’ять разів ударили по Нікопольському району Дніпропетровищини з «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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40 ворожих снарядів прилетіли у три громади: Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку.

Серед людей постраждалих немає

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У Нікополі понівечені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу. Зачепили також парники та магазин.

У Марганецькій громаді наслідки нічних ударiв ще з’ясовуються.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби противник завдав два ракетних удари та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.