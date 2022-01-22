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    В Одесі двоє прикордонників організували банду (фото, відео)

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    Члени злочинної групи представлялися своїм жертвам співробітниками Нацполіції, СБУ та інших правоохоронних органів - В Одесі двоє прикордонників організували банду (фото, відео)

    Члени злочинної групи представлялися своїм жертвам співробітниками Нацполіції, СБУ та інших правоохоронних органів

    фото: пресслужба СБУ

    Зловмисники викрадали людей та вибивали борги

    У Службі безпеки України повідомили про затримання в Одесі злочинної групи, до складу якої входили співробітники структурних підрозділів Держприкордонслужби. Учасники банди тероризували мешканців Одеської області, викрадали людей і вимагали у них гроші. У пресслужбі СБУ уточнили, що співробітники спецслужби затримали двох прикордонників-організаторів банди на спробі викрадення людини.

    Під час слідства встановлено, що члени злочинної групи представлялися своїм жертвам співробітниками Нацполіції, СБУ та інших правоохоронних органів. Вони здійснювали незаконні затримання громадян під вигаданими приводами та вибивали з них гроші за нібито непритягнення до кримінальної відповідальності.

    Крім того, зловмисники проводили несанкціоновані обшуки і обкрадали оселі мешканців обласного центру.

    «Задокументовано факти протиправних дій щодо місцевого підприємця. Учасники угруповання, погрожуючи насильством і фізичною розправою, вимагали з нього сплатити «борг», – повідомили в СБУ.

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    Члени злочинної групи представлялися своїм жертвам співробітниками Нацполіції, СБУ та інших правоохоронних органів. фото: пресслужба СБУ
    Члени злочинної групи представлялися своїм жертвам співробітниками Нацполіції, СБУ та інших правоохоронних органів. фото: пресслужба СБУ
    Члени злочинної групи представлялися своїм жертвам співробітниками Нацполіції, СБУ та інших правоохоронних органів. фото: пресслужба СБУ

    У межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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    Теги: прикордонники борг СБУ Одеса гроші викрадення
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    В Одесі двоє прикордонників організували банду (фото, відео)