Розвідка вважає загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї дуже високою

Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту де дислокується велика кількість особового складу та техніки

Кремль може застосувати ядерну зброю по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі

Росія може використати тактичну ядерну зброю проти України. Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький назвав таку загрозу дуже високою.

«Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи», – сказав Скібіцький.

Крім того, зазначається, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізоване майже все чоловіче населення.

«За нашою оцінкою (розвідки Міноборони, – ред.), після анексії Росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, там теж оголосять мобілізацію», – додав представник розвідки.

Скібіцький наголосив, що завдання України полягає в тому, щоб завдати найбільших втрат Росії на полі бою, що разом із санкціями та політичною ізоляцією матиме вплив на російську економіку та суспільство.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що стан ядерної зброї, яка є у Росії, може бути таким, що у разі спроби застосувати вона може спрацювати на території РФ.

Нагадаємо, апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї. Розроблений РНБО план дій на випадок тактичного ядерного удару максимально оприлюднять найближчими днями.

Зазначимо, 27 вересня Медведєв заявив, що Росія має право використовувати ядерну зброю, якщо це необхідно, якщо її або її союзники будуть атакувати за допомогою цього типу зброї. Використання ядерної зброї відбуватиметься відповідно до «основ державної політики в галузі ядерного стримування».

Як стало відомо, країна-терористка купить пігулки від радіації на суму майже на 5 млн рублів.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні.